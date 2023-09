Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 27 settembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 27 settembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, l’amore nel corso delle prossime ore di questo fine settembre può decollare grazie anche al favore della Luna che smette di essere opposta. Per quanto riguarda il lavoro, c’è Giove che dà una bella mano e vi permetterà di portare avanti un progetto importante. Piano piano tutto si aggiusta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 27 settembre 2023), in amore c’è un bel po’ di confusione che andrebbe gestita al meglio. Per quanto riguarda il lavoro, ci vuole più tranquillità. Anche in questo campo ultimamente state affrontando tutto con grande agitazione. Calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso di questo mese, ormai agli sgoccioli, l’amore busserà alla vostra porta quindi fatevi trovare pronti. Per quanto riguarda il lavoro, prima di fare scelte importanti, confrontatevi con qualcuno di cui vi fidate. Solo così sarete in grado di prendere decisioni importanti. Vedrete che alla fine non ve ne pentirete affatto.

CANCRO

Cari Cancro, in amore non fatevi prendere dal nervosismo, cercate di essere un po’ di razionali. Per quanto riguarda il lavoro, con la calma riuscirete a portare avanti tutti i progetti ancora in sospeso. D’altronde vedrete che piano piano tutto si aggiusta. Insomma, non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 27 settembre 2023), la Luna è opposta quindi potrebbero esserci piccoli ostacoli in amore. Per quanto riguarda il lavoro, la fase di recupero arriverà nel corso delle prossime ore. Entro l’inizio di ottobre ci saranno novità.

VERGINE

Cari Vergine, se siete in coppia con qualcuno dello Scorpione la passione in questa giornata di fine settembre sarà alle stelle. Per quanto riguarda il lavoro, iniziate a fare progetti per il futuro. Solo così sarete in grado di ottenere grandi cose. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 27 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: vedrete che presto tutto si aggiusterà. In amore grandi novità in arrivo.