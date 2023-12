Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 27 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, quella che state vivendo sarà una giornata piena di occasioni: non vi resta che coglierle al volo. Guardatevi attentamente intorno. La settimana che state vivendo trascorrerà molto tranquilla. Prendetevi una pausa sul lavoro se possibile.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 27 dicembre 2023), vi attende una giornata più che positiva e rilassante su tutti i fronti, da quello lavorativo a quello sentimentale. Per quanto riguarda l’amore, a portare fiducia nelle relazioni sentimentali sarà l’arrivo della Luna nel segno.

GEMELLI

Cari Gemelli, spese, tasse o mutui da pagare vi attanagliano e agitano molto. Tranquilli: le cose prenderanno una piega migliore già nel corso delle prossime ore di questo fine dicembre. Portate ancora pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, la vostra non sarà una settimana proprio facile da gestire, soprattutto nella parte finale. Oggi, sabato e domenica dovrete usare massima accortezza nel gestire eventuali problemi… Mordetevi la lingua prima di dire qualcosa di sbagliato.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 27 dicembre 2023), per voi non si prospettano giornate semplici. Anzi… Le giornate negative saranno in particolare quelle di domani e di domenica ma non lasciatevi scoraggiare e affrontatele con grinta e passione. Datevi invece da fare soprattutto sabato, giorni indicati dagli astri come molto fortunati.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra sarà una giornata importante. Molto importante. L’anno sarà da salutare veramente con il botto. Il primo giorno del 2023 si preannuncia spettacolare per voi nativi, soprattutto in ambito sentimentale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 27 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: la vostra sarà una giornata importante. Preparatevi a chiudere l’anno con il botto.