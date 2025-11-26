Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 26 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 26 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana di equilibrio ritrovato. Le tensioni recenti si sciolgono e potete finalmente vedere le situazioni con più lucidità. Sul lavoro tornano ordine e collaborazione e una persona potrebbe offrirvi un aiuto prezioso. In amore cresce il desiderio di serenità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 26 novembre 2025), emozioni forti e intuizioni potentissime. Questa settimana sentite tutto in modo amplificato, ma questo non è un limite: è la vostra forza. Sul lavoro potete smascherare un equivoco o chiarire qualcosa che vi stava a cuore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, rinasce la vostra voglia di esplorare, creare, muovervi. Finalmente sentite che la strada è più libera e che qualcosa dentro di voi si sta riaccendendo. È il momento ideale per programmare un viaggio o iniziare un nuovo percorso personale. In amore torna la leggerezza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un periodo importante: state costruendo qualcosa di concreto e le stelle vi sostengono. Sul lavoro arriva un riconoscimento, forse non clamoroso, ma significativo. In amore serve più apertura emotiva: non date tutto per scontato, parlate di ciò che provate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 26 novembre 2025), cielo dinamico e creativo: siete pieni di idee, alcune davvero originali. È un ottimo momento per iniziare progetti nuovi o stringere collaborazioni. Una persona lontana potrebbe ricontattarvi, portando emozioni inattese.

PESCI

Cari Pesci, settimana sensibile, intensa, ma alla fine positiva. Le stelle vi rendono intuitivo, quasi chiaroveggenti, e ciò vi aiuta a fare la scelta giusta in una situazione delicata. In amore torna dolcezza: chi è in coppia può risolvere un malinteso, chi è single potrebbe fare un incontro tenero ma significativo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: cielo dinamico e creativo: siete pieni di idee, alcune davvero originali.