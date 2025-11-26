Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 26 novembre 2025
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 26 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:
Cari Bilancia, settimana di equilibrio ritrovato. Le tensioni recenti si sciolgono e potete finalmente vedere le situazioni con più lucidità. Sul lavoro tornano ordine e collaborazione e una persona potrebbe offrirvi un aiuto prezioso. In amore cresce il desiderio di serenità.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 26 novembre 2025), emozioni forti e intuizioni potentissime. Questa settimana sentite tutto in modo amplificato, ma questo non è un limite: è la vostra forza. Sul lavoro potete smascherare un equivoco o chiarire qualcosa che vi stava a cuore.
Cari Sagittario, rinasce la vostra voglia di esplorare, creare, muovervi. Finalmente sentite che la strada è più libera e che qualcosa dentro di voi si sta riaccendendo. È il momento ideale per programmare un viaggio o iniziare un nuovo percorso personale. In amore torna la leggerezza.
Cari Capricorno, un periodo importante: state costruendo qualcosa di concreto e le stelle vi sostengono. Sul lavoro arriva un riconoscimento, forse non clamoroso, ma significativo. In amore serve più apertura emotiva: non date tutto per scontato, parlate di ciò che provate.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 26 novembre 2025), cielo dinamico e creativo: siete pieni di idee, alcune davvero originali. È un ottimo momento per iniziare progetti nuovi o stringere collaborazioni. Una persona lontana potrebbe ricontattarvi, portando emozioni inattese.
Cari Pesci, settimana sensibile, intensa, ma alla fine positiva. Le stelle vi rendono intuitivo, quasi chiaroveggenti, e ciò vi aiuta a fare la scelta giusta in una situazione delicata. In amore torna dolcezza: chi è in coppia può risolvere un malinteso, chi è single potrebbe fare un incontro tenero ma significativo.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: cielo dinamico e creativo: siete pieni di idee, alcune davvero originali.