Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 26 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo una settimana di ripartenze: vi sentite più decisi e pronti a difendere ciò che amate veramente. Una bella notizia in arrivo per quanto riguarda l’umore. In amore serve pazienza: non forzate i tempi. Il lavoro richiede decisioni rapide: la vostra prontezza sarà premiata. In amore, però, occorre delicatezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 26 novembre 2025), finalmente un po’ di stabilità. Le stelle favoriscono i progetti a lungo termine. Se c’è un dubbio nel cuore, affrontatelo con calma: la chiarezza arriva entro pochi giorni. Le stelle vi invitano alla calma, ma anche a una dolce determinazione. Sul lavoro arrivano conferme, magari piccole, ma che vi danno sicurezza.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornate vivaci e ricche di contatti. Sarete voi a fare la differenza in una discussione. In amore torna il sorriso, ma evitate di saltare troppo da un’idea all’altra. Settimana movimentata, proprio come piace a voi. Le stelle vi rendono brillanti, comunicativi e pronti a cogliere nuove opportunità.

CANCRO

Cari Cancro, piccole tensioni ma anche grandi soddisfazioni personali. È il momento di mettere un punto fermo. In coppia c’è bisogno di più ascolto reciproco. È un periodo che chiede un po’ più di coraggio emotivo. Avete tante intuizioni, ma forse vi sentite poco compresi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 26 novembre 2025), riscoprite il vostro valore: questa settimana brillerete più del solito. Sul lavoro arrivano conferme. In amore i single hanno ottime possibilità. Siete pronti a riconquistare la scena. Le stelle vi donano fascino e la capacità di convincere chiunque.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle vi invitano a lasciar perdere la perfezione. Una novità sorprendente movimenta le giornate. In amore non rimandate un chiarimento. Un cielo che vi invita a prendere fiato. Forse state correndo troppo, forse pretendete troppo da voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: siete pronti a riconquistare la scena.