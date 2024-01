Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 24 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, tra fine gennaio e inizio febbraio potreste trovarvi alle prese con situazioni difficili da affrontare, come lo svegliarvi già stanchi (o dormire male) e faticare il doppio per arrivare ad un risultato che prima si otteneva più facilmente. Anche il partner, a causa di questi pensieri, potrebbe sembrare più distante…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 gennaio 2024), i nati sotto questo segno tendono a vivere le emozioni in maniera molto forte, sia quelle positive sia quelle negative! A volte l’essere troppo impulsivi vi porta a dover fare un passo indietro e chiedere scusa a qualcuno, state attenti a non rovinare un rapporto o una situazione a causa di tutto ciò…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo avete voglia di impostare qualcosa di nuovo. Fareste bene ad assecondare questo desiderio. Se non potete mettere subito in cantiere un progetto, potreste “limitarvi” a progettarlo continuando a sviluppare idee vincenti! Possibilità di esperienze all’estero per i più giovani!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per essere sereni avete bisogno di sentirvi “con le spalle coperte” altrimenti andate in ansia! Non manca una buona dose di ingegno che a volte, purtroppo, si scontra con l’incapacità di alcune persone. Venere è da poco nel vostro segno, il che promette bene sotto tutti gli aspetti ma bisognerà non chiudersi a riccio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 gennaio 2024), siete molto impazienti e questo potrebbe risultare un problema, dovete dominare questo impulso altrimenti saranno guai! C’è poi chi mente a se stesso, e ritiene che le cose vadano bene quando in realtà non si è soddisfatti. In queste 24 ore fate trionfare l’amore, spesso sottovalutato o accantonato…

PESCI

Cari Pesci, il 2024 è iniziato in salita, ma ora si aprono scenari interessanti con buone soluzioni! Avrete sicuramente una visione più chiara del futuro, opportunità da cogliere al volo tra fine gennaio e inizio febbraio. Le tensioni d’amore non si cancelleranno improvvisamente: datevi da fare e farete parecchi passi avanti!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: in questo periodo avete voglia di impostare qualcosa di nuovo.