Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 04:53
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 24 dicembre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 24 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 24 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle parlano di equilibrio da ritrovare. Hai dato molto agli altri e ora senti il bisogno di pensare un po’ di più a te. Le relazioni sono sotto esame: alcune vanno rafforzate, altre forse ridimensionate. Sul lavoro arriva una proposta interessante, ma va valutata con calma. Buon momento per chiarire un malinteso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 dicembre 2025), periodo intenso, come piace a te. Le emozioni sono forti e ti spingono a guardare in profondità, senza sconti. In amore c’è bisogno di verità: basta mezze parole. Sul lavoro puoi fare una mossa strategica importante, ma tieni gli occhi aperti. Energia in crescita, ma attenzione allo stress.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il desiderio di libertà si fa sentire più forte che mai. Hai voglia di cambiare aria, idee, prospettive. Ottimo momento per pianificare un viaggio o un nuovo percorso di studio o lavoro. In amore c’è voglia di leggerezza, ma chi ti ama chiede presenza. Trova il giusto compromesso.

oroscopo paolo fox oggi

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo ti sostiene nei progetti a lungo termine. Anche se i risultati non sono immediati, stai costruendo qualcosa di solido. Sul lavoro arriva una conferma o una responsabilità in più. In amore sei più riflessivo del solito: non chiuderti troppo, condividi i tuoi pensieri. Bene la forma fisica se gestisci meglio i ritmi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 dicembre 2025), creatività e voglia di rompere gli schemi. Ti senti diverso, e va bene così. È un periodo favorevole per idee originali e scelte non convenzionali. In amore puoi sorprendere o essere sorpreso: tutto dipende da quanto sei disposto a metterti in gioco. Attenzione alle spese impulsive.

PESCI

Cari Pesci, un cielo emotivo e profondo. Le intuizioni sono forti e possono guidarti nelle scelte giuste. In amore c’è dolcezza, ma anche nostalgia: non restare ancorato al passato. Sul lavoro segui l’istinto, ma senza perdere il contatto con la realtà. Concediti momenti di silenzio e creatività.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: un cielo emotivo e profondo. Le intuizioni sono forti e possono guidarti nelle scelte giuste. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 22-28 DICEMBRE 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 24 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 24 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 24 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 24 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 24 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 24 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 23 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 23 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 23 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 23 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 23 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 22 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 22 al 28 dicembre 2025) per tutti i segni
Ricerca