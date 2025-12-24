Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 24 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 24 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle parlano di equilibrio da ritrovare. Hai dato molto agli altri e ora senti il bisogno di pensare un po’ di più a te. Le relazioni sono sotto esame: alcune vanno rafforzate, altre forse ridimensionate. Sul lavoro arriva una proposta interessante, ma va valutata con calma. Buon momento per chiarire un malinteso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 dicembre 2025), periodo intenso, come piace a te. Le emozioni sono forti e ti spingono a guardare in profondità, senza sconti. In amore c’è bisogno di verità: basta mezze parole. Sul lavoro puoi fare una mossa strategica importante, ma tieni gli occhi aperti. Energia in crescita, ma attenzione allo stress.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il desiderio di libertà si fa sentire più forte che mai. Hai voglia di cambiare aria, idee, prospettive. Ottimo momento per pianificare un viaggio o un nuovo percorso di studio o lavoro. In amore c’è voglia di leggerezza, ma chi ti ama chiede presenza. Trova il giusto compromesso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo ti sostiene nei progetti a lungo termine. Anche se i risultati non sono immediati, stai costruendo qualcosa di solido. Sul lavoro arriva una conferma o una responsabilità in più. In amore sei più riflessivo del solito: non chiuderti troppo, condividi i tuoi pensieri. Bene la forma fisica se gestisci meglio i ritmi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 dicembre 2025), creatività e voglia di rompere gli schemi. Ti senti diverso, e va bene così. È un periodo favorevole per idee originali e scelte non convenzionali. In amore puoi sorprendere o essere sorpreso: tutto dipende da quanto sei disposto a metterti in gioco. Attenzione alle spese impulsive.

PESCI

Cari Pesci, un cielo emotivo e profondo. Le intuizioni sono forti e possono guidarti nelle scelte giuste. In amore c’è dolcezza, ma anche nostalgia: non restare ancorato al passato. Sul lavoro segui l’istinto, ma senza perdere il contatto con la realtà. Concediti momenti di silenzio e creatività.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: un cielo emotivo e profondo. Le intuizioni sono forti e possono guidarti nelle scelte giuste.