Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 23 novembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 23 novembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli , Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, grosse emozioni in arrivo per i single. Si prospettano novità in campo sentimentale. Potete incontrare l’anima gemella o magari decidere di divertirvi un po’. Per quanto riguarda il lavoro, risalite la china dopo un periodo difficile. Complicato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 23 novembre 2022), una persona cara sta male e questo vi rende distratti e vi allontana da tutti i problemi personali. Fate le cose con calma perché non siete concentrati in queste ore.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi – mercoledì 23 novembre – in amore le cose non vanno per il verso giusto e questo vi fa soffrire. Concentratevi su altro, perché non è un momento buono per i sentimenti. Lavoro? Anche in ambito lavorativo in realtà è meglio non strafare e prendere tutto con le dovute precauzioni.

CANCRO

Cari Cancro, dovete imparare a lasciar perdere il passato e non esporvi troppo. In particolare in amore è inutile piangere sul latte versato. Apritevi al nuovo, a nuove relazioni e conoscenze. Anche solo di una notte. Per quanto riguarda il lavoro, cogliete l’attimo, tutto andrà per il verso giusto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 23 novembre 2022), in amore il consiglio è di non sbilanciarsi troppo. Evitate lo scontro, soprattutto con il partner. È un periodo abbastanza fortunato nel settore professionale. Troppi impegni a cui pensare.

VERGINE

Cari Vergine, c’è chi vi fa perdere la pazienza. Allontanatelo, in particolare in amore. Le occasioni non mancheranno. Avete un fascino fuori dal comune. Per quanto riguarda il lavoro, avete le capacità e la grinta per superare delle difficoltà.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’ oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: cogliete l’attimo e non rimarrete delusi.