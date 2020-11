Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 11 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 11 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, presto, già da giovedì, la Luna sarà nel segno. Abbiate dunque ancora un po’ di pazienza, poi le cose miglioreranno. Ci saranno ottime notizie per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, da adesso tutto potrà riprendere il via. Portate avanti i vostri progetti con entusiasmo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 11 novembre 2020, per voi sarà una giornata positiva dal punto di vista sentimentale. Ma potreste chiarire alcune cose in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di affrontare subito i problemi che sono sorti di recente, soprattutto se riguardano colleghi e superiori.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi si prevede una giornata di tensione e stress. Cercate di evitare discussioni inutili in amore e provate a ritrovare un po’ di serenità. Per quanto riguarda il lavoro, le prossime settimane saranno positive! Potete riprendere in mano i vostri progetti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sarà una giornata positiva, la Luna infatti è ancora favorevole, ma eventuali indecisioni vanno gestite con cautela. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un periodo di cambiamenti e nuove esperienze! Fate attenzione e mantenete la calma.

ACQUARIO

Cari Acquario, le coppie ancora innamorate e che hanno avuto una crisi in passato potranno recuperare. Sul lavoro, siete molto energici grazie a Marte. Portate avanti i vostri progetti. State pensando al vostro futuro e alle cose da fare! Entro fine anno ci saranno risposte importanti.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, si prevede una giornata di grande stress e tensione. Qualcuno in amore vi ha deluso? Per quanto riguarda il lavoro, fate le cose a cui tenete di più. Una richiesta potrà essere accolta: cambiamenti e chiarimenti potranno iniziare proprio ora! Sempre meglio ritrovare serenità.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: ottime notizie sul lavoro dove siete molto energici. Recupero in amore.

