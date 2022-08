Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 10 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 10 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questo è un momento molto delicato dal punto di vista sentimentale. Oggi finalmente può essere il giorno della svolta e della vostra rivincita. Dovete solo rimboccarvi le maniche. Sul lavoro i problemi professionali non mancano, tante piccole questioni che rischiano di innervosirvi, soprattutto se state per andare in ferie.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 agosto 2022), con la Luna dalla vostra parte potete togliervi grosse soddisfazioni. Se dovete avanzare delle richieste o portare avanti i vostri progetti, è il momento di rimboccarsi le maniche. Sul lavoro possono esserci piccoli o grandi cambiamenti da affrontare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con la Luna dissonante è meglio mantenere la calma e non fare il passo più lungo della gamba. Evitate discussioni e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro le stelle vi favoriscono e vi proteggono. Sfruttate questa giornata per togliervi qualche bella soddisfazione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potete risollevarvi dopo un periodo un po’ complicato. Magari avevate discusso per motivi banali con il partner, e ora avete capito che non vale la pena rovinare un bel rapporto per così poco. Sul lavoro siete un po’ delusi perché vi aspettavate di più o non avete raggiunto gli obiettivi sperati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 agosto 2022), a livello amoroso e sentimentale gli stimoli sono pari a zero. Aspettate la prossima settimana che sarà decisamente più propizia e caliente. Sul lavoro avete decisamente voglia di novità e avventure diverse, è il caso di cambiare strada.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto complicata per i sentimenti. Le cose non vanno più come un tempo. Ma non è detto che dobbiate per forza mettere fine alla vostra storia. Pensateci bene prima di prendere decisioni affrettate. Sul lavoro non siete ancora riusciti a trovare la giusta soluzione ai problemi che vi affliggono. Siate ottimisti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: è il momento di rialzare la testa.