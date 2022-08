Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 9 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 9 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in queste ore di inizio agosto vi sentite un po’ messi da parte. Capitolo lavoro: fino ad ora non è stato un anno facile ma adesso è tempo di pensare solo alle vacanze. Il vento cambierà presto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 9 agosto 2022), siete un po’ sottotono e non avete voglia di fare nulla. Cercate di rilassarvi però anche con la mente e di non pensare a tutti i problemi che vi stanno assillando o che dovrete affrontare a breve.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il lavoro nelle scorse giornate ha sottratto tempo alle vostre esperienze esistenziali. Dopo aver lavorato tanto adesso rivolete i vostri spazi per vivere nuove emozioni. Quindi staccate la spina e pensate a divertirvi!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore tutto procede bene così per il lavoro. Avete raggiunto o quasi raggiunto degli obiettivi che vi eravate prefissati. Cosa volere di più in questo momento? Godetevela.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 9 agosto 2022), vi sentite come in trappola e costretti a fare cose che in realtà non vorreste fare mai. Purtroppo per voi il prossimo autunno sarà molto faticoso per cui ora cercate di rilassarvi e riposare.

PESCI

Cari Pesci, siete sotto pressione soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Nonostante ciò andrà comunque meglio rispetto ai giorni appena trascorsi…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: tutto procede bene. Avanti così!