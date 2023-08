Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 8 agosto 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 8 agosto 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi sentite messi da parte? Reagite, cercate di ritrovare il vostro posto. Tirate fuori la vostra grinta. Per quanto riguarda il lavoro, fino ad ora non è stato un anno facile ma adesso è tempo di pensare solo alle vacanze!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 8 agosto 2023), siete un po’ sottotono e non avete voglia di fare nulla. Cercate di rilassarvi e non pensarci troppo. In amore e nel lavoro le tensioni si allieveranno a partire da metà agosto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cercate di essere più disponibili del solito e aperti con il vostro partner. Se lo merita e ne gioverà il rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci delle sfide, ma avrete la forza di superarle.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le relazioni familiari saranno al centro delle vostre attenzioni nel corso di questa giornata di agosto. Cercate di dedicare tempo ai vostri cari. Per quanto riguarda il lavoro, avrete la possibilità di ottenere nuove opportunità e crescere professionalmente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 8 agosto 2023), sarete più sensibili e romantici del solito. Single, potreste incontrare una persona speciale. Veramente speciale. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di gestire le vostre energie e focalizzarvi su obiettivi realistici.

PESCI

Cari Pesci, le relazioni interpersonali saranno al centro delle vostre attenzioni nel corso di tutta questa settimana. Mostrate il vostro affetto alle persone care. Per quanto riguarda il lavoro, sarete molto intuitivi e riuscirete a trovare soluzioni creative.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: avrete la possibilità di ottenere nuove opportunità e crescere professionalmente.