Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 6 settembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 6 settembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di oggi – martedì 6 settembre 2022 – dovrà essere vissuta all’insegna della prudenza e della calma. Prendetevi del tempo per voi stessi. Coccolatevi e rilassatevi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 6 settembre 2022), i single potranno sfruttare questa giornata di inizio settembre per farsi avanti. Se avete ricevuto promesse sul lavoro potrebbero essere mantenute (anche se in ritardo). Tenete duro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, verso metà settimana è atteso un miglioramento. Durante la giornata di oggi – 6 settembre – fate attenzione a non alimentare polemiche inutili e rumorose. Se siete un lavoratore dipendente contate fino a dieci prima di discutere con il vostro capo. Fatevi furbi. Almeno per una volta…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, contrasti all’orizzonte ma si tratta di vecchie situazioni che vengono al pettine di tanto in tanto. Niente che non possiate gestire e superare. Tranquilli. Cercate però di tenere sotto controllo il nervosismo nelle prossime ore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 6 settembre 2022), alcuni problemi di soldi potrebbero risolversi in questi giorni di inizio settembre. Dal punto di vista della salute siete meno ansiosi del solito. Il che è un bene. Avete voltato pagina? Possibile. Coraggio.

PESCI

Cari Pesci, è normale in questi giorni essere un po’ più critici su tutto e tutti, dovete liberarvi di un peso. Siete in una fase calante, di stanchezza. Cercate di tenere duro ancora per qualche giorno. Passerà presto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: i single potranno sfruttare questa giornata per farsi avanti.