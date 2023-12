Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 5 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 5 dicembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore in amore ci sarà modo di fare incontri interessanti che potrebbero cambiarvi la vita. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano maggiori certezze. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche e vedrete che presto tutto si aggiusta. Se qualcosa non va secondo i piani ci saranno ottime opportunità di successo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 5 dicembre 2023), in amore c’è un po’ di aria nervosa ma meglio non alimentare le polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano belle novità. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

GEMELLI

Cari Gemelli, è arrivato il momento di riscoprire un po’ di passione e sul lavoro chiudete subito gli accordi importanti che avete in ballo. Se ci sono delle questioni in sospeso dovreste capire da che parte stare e non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. I vostri piani…

CANCRO

Cari Cancro, in amore avrete modo di chiarire tutto ciò che finora non ha funzionato e sul lavoro attenzione a non spendere troppi soldi. Non tutto va per il verso giusto, ma ci sono ottime opportunità di successo. Non tutto va sempre secondo i piani ma presto ci saranno ottime soddisfazioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 5 dicembre 2023), questa giornata di inizio mese è un po’ nervosetta quindi attenzione a non battibeccare troppo con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, avrete modo di fare grandi passi in avanti. Vedrete che alla fine i nodi vengono sempre al pettine.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo è molto bello per i single e se c’è qualcuno che vi piace, non esitate a proporvi. Sul lavoro attenzione alle uscite di denaro. Ultimamente infatti avete speso oltre le vostre possibilità e ora il piatto piange.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: in amore potete fare grandi e interessanti incontri. Non fateveli sfuggire.