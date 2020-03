Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 30 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 30 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox siete molto stressati e stanchi, quindi non fate altro che innervosirvi anche quando non dovreste o non ne vale abbastanza la pena. Cercate di allontanare i conflitti e avvicinarvi più al lavoro: concentratevi su quello.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi vede molto bene l’amore, con la Luna che è tornata finalmente favorevole. Nel lavoro dovete comunicare di più e meglio, perché non riuscite a far capire bene quelli che sono i vostri bisogni e obiettivi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il periodo è stressante e pieno di agitazione per voi, ma porterà sicuramente i suoi frutti. Queste mille battaglie che state combattendo porteranno a vincere l’intera guerra, soprattutto se l’oggetto del contendere è il partner o una persona che vi siete messi in testa di conquistare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la giornata è particolarmente buona per quanto riguarda l’amore, con le coppie che hanno avuto qualche discussione che torneranno ad appacificarsi. Sul lavoro fidatevi di più di un collega.

ACQUARIO

Cari Acquario, non guardate sempre il bicchiere mezzo vuoto, ma cercate di cambiare atteggiamento ed essere più positivi. Lasciatevi alle spalle i brutti pensieri e ripartite da zero. Sul lavoro ci sono ricche opportunità.

PESCI

Cari Pesci, sul lavoro ci sono tantissime possibilità di raggiungere degli agognati obiettivi, quindi non perdete la concentrazione. In amore invece le cose non vanno benissimo, ma miglioreranno nel corso della settimana.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 31 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: sul lavoro ci sono tantissime possibilità di raggiungere degli agognati obiettivi, quindi non perdete la concentrazione.

