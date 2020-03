Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 31 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 31 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo oggi vede una bella situazione per quanto riguarda i sentimenti. L’amore va a gonfie vele e continuerà ad andarci per diversi mesi, dato che Venere sta per entrare in un transito davvero favorevole. Stabilizzate e ufficializzate una relazione a cui tenete senza perdere ulteriore tempo.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi parla di una giornata davvero buona per quanto riguarda l’amore, anche se siete un po’ in difficoltà perché vorreste esprimervi al massimo della sincerità con il partner e non ci state riuscendo. Nel lavoro decisioni importanti in arrivo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox è un buon momento per quanto riguarda l’amore, quindi cercate di cogliere al volo tutte le occasioni che si presenteranno. Attenzione ad alcune questioni rimaste in sospeso, a lavoro soprattutto.

CANCRO

Cari Cancro, siete molto più sereni rispetto ai giorni scorsi e, soprattutto, vedete più chiaro sulle scelte che dovrete prendere per il futuro. Scelte amorose e lavorative molto difficili, ma dalle quali dipende la vostra felicità. Pensate e organizzate in grande.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 31 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 31 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 30 marzo 2020

Cari Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede un po’ pressati da alcune scadenze e impegni, quindi nervosi. Fate attenzione alle richieste di qualcuno sul lavoro: probabilmente vuole mettervi in difficoltà. Valutate bene e senza fretta.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi vi vede particolarmente riflessivi. Si tratta di riflessioni giuste, importanti per il vostro futuro. Avete bisogno di prendere una direzione nuova, ma prima dovete capire cosa desiderate davvero per il futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: secondo l’oroscopo di Paolo Fox è un buon momento per quanto riguarda l’amore, quindi cercate di cogliere al volo tutte le occasioni che si presenteranno.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI