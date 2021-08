Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 31 agosto 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 31 agosto 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Mercurio nel vostro segno vi proteggerà dal punto di vista sentimentale. Se ci sono stati litigi e discussioni con il partner, potete ritrovare serenità e passione. Sul lavoro, se in questo periodo siete stati fermi al palo, potete ripartire alla grande, serve solo un po’ di coraggio e buona volontà.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 31 agosto 2021), nel mese di settembre potrete recuperare dal punto di vista sentimentale. Potete liberarvi di un peso ed essere sinceri se qualcosa non vi è chiara. Sul lavoro rimettetevi in gioco, le ferie sono finite ed è il momento di rimboccarsi le maniche.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi – 31 agosto 2021 – è meglio mantenere la calma ed evitare inutili polemiche. Ultimamente perdete la pazienza davvero con poco. Si prevede in generale una giornata no, quindi cercate di non strafare. Rimandate ai prossimi giorni le decisioni importanti.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore c’è qualcosa che non vi convince. Tante situazioni sono poco chiare e i dubbi vi si arrovellano nella testa. Sul lavoro dovete porvi in maniera diversa, essere più collaborativi e meno puntigliosi, cercate di recuperare il tempo perso. Se quello che fate non vi piace più, guardatevi intorno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (31 agosto 2021), Luna e Venere sono dalla vostra parte, per cui i nuovi rapporti sono favoriti. Approfittatene per costruire qualcosa di davvero speciale. Chi ha un lavoro o un’attività indipendente ha le carte in regola per cambiare ciò che non funziona.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, in amore è il caso di mantenere la calma se non volete ricevere brutte sorprese. Sono giornate piene di tensione e nelle quali è meglio non avanzare richieste. Dal 10 settembre le stelle prevedono una grande ripartenza sotto ogni punto di vista, bisogna solo aspettare un altro po’.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 31 AGOSTO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: settembre sarà il mese della ripartenza, sia in amore che sul lavoro.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 30 AGOSTO – 5 SETTEMBRE 2021