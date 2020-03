Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 3 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 3 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, una giornata in cui l’oroscopo di invita ad avere grande prudenza e fare molta attenzione, anche se alcune brutte situazioni vi potranno influenzare negativamente. Siete particolarmente nervosi e polemici, ma non temete perché si tratta solo di una giornata no. Sul lavoro siete troppo intraprendenti, e questo potrebbe infastidire qualcuno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, giornata di grande stress in amore, soprattutto se ci sono storie nate da poco e che ancora faticano a ingranare. Sul lavoro avete tanta voglia di agire e fare bene, ma non sempre le stelle sono favorevoli in tal senso. Se avete delle richieste importanti, avanzatele alle persone giuste e otterrete risposte positive.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede qualche possibile stress in amore causato dalla Luna in opposizione. Chi è single invece potrebbe fare nuovi interessanti incontri. Cercate di evitare spese inutili, perché altrimenti potreste trovarvi in seria difficoltà economica. Sul lavoro apritevi ad eventuali novità e nuove esperienze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata molto positiva in amore, per cui cercate di trascorrere del tempo in compagnia del partner. Se ci sono dei conti in sospeso, cercate di chiarire e risolvere il prima possibile, per non rovinare rapporti importanti. Anche se ci saranno dei contrattempi, sono comunque risolvibili facilmente.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi (3 marzo) di Paolo Fox prevede per il vostro segno qualche difficoltà e dubbi in amore. In tal caso cercate di parlarvi e provare a chiarire. Sul lavoro cercate di capire se ci sono delle strade alternative per fare bene e ottenere successo.

PESCI

Cari Pesci, giornata piuttosto sottotono in amore per il vostro segno. Mantenete la calma e siate pazienti, perché le cose miglioreranno presto. Sul lavoro è il caso che spingiate un po’ di più rispetto al presente, se volete trarre i frutti del vostro lavoro. Se avete dei progetti ambiziosi, portateli avanti con entusiasmo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: giornata davvero ottima per il vostro segno soprattutto dal punto di vista sentimentale, ma anche a livello economico otterrete grandi gioie.

