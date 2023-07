Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 25 luglio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 25 luglio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete la Luna nel segno. In questa fase siete alle prese con chi non capisce la vostra natura sensibile e ogni tanto avete anche delle preoccupazioni riguardanti il futuro. Giove è in opposizione e parla di prove da superare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 25 luglio 2023), il momento è positivo per le coppie di lunga data ma non pretendere l’impossibile. In ogni caso è sempre meglio non forzare la mano. Nel settore del lavoro invece sono possibili piccoli ritardi anche per quanto riguarda alcuni pagamenti in sospeso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, da venerdì la Luna sarà nel segno e anche il Sole e Venere saranno favorevoli. In questo periodo le stelle vi donano una grande forza, che va a coinvolgere sia l’amicizia sia la passione. Gli incontri sono favoriti e le emozioni sono da vivere senza remore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in tanti si chiedono se sono nati per lavorare, anche perché quando un progetto vi appassiona, allora accantonate tutto il resto per riuscire ad ottenere il meglio. Il 2023 è un anno importante per affermarvi. In vista della giornata di domenica cercate di regalarvi qualche emozione in più.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 25 luglio 2023), a volte vi innervosite troppo e in questa giornata alcuni si sentiranno un po’ troppo sotto pressione e altri avranno la sensazione di non essere del tutto appagati.

PESCI

Cari Pesci, la Luna sarà bella per un paio di giorni, quindi potrete sfruttarla per vivere una situazione più vantaggiosa. Se ci sono stati dei dubbi in amore, adesso sarete chiamati a risolverli.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: il momento è positivo per le coppie di lunga data ma non pretendere l’impossibile.