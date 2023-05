Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 2 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 2 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le difficoltà si faranno sentire nel corso delle prossime ore. Tutto è in dubbio tra lavoro e amore, in un contesto che renderà più complesso il vivere con una certa serenità il mese di maggio che è appena iniziato. Rimboccatevi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 maggio 2023), se saprete giocarvi bene le vostre carte, questo mese si rivelerà molto, ma molto, produttivo. Più di quanto riuscite ad immaginare. Attorno a voi troverete persone pronte a sostenervi, soprattutto sul lavoro. Tanti progetti prenderanno finalmente vita.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo è un periodo che si rivelerà positivo e di crescita per molti di voi. Cercate di tenere la barra dritta per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati ormai da tempo. Non è il momento di fare qualche virata folle. Nel corso delle prossime ore potrete consacrarvi sul lavoro, a patto che teniate la concentrazione alta…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, saranno mille gli ostacoli da affrontare specie nel mondo del lavoro, considerato come il vostro talento appare più come una minaccia piuttosto che un’arma per vincere… La vostra grande sicurezza resta comunque l’amore. Assecondatelo e godetevelo alla grande.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 maggio 2023), il mese che è appena iniziato si rivelerà quello della stabilità e della forza per molti, moltissimi, di voi. Dovrete dimostrare di avere equilibrio e reggere davanti alle pressioni, il tutto in un contesto amoroso non del tutto semplice… Cercate di restare calmi.

PESCI

Cari Pesci, la parola d’ordine di oggi deve essere: felicità. Quello che in questo periodo toccate, luccica… Avete lavorato sulla vostra testa e guardate con ottimismo ogni sfida: un cambio di punto di vista che vi ha fatto guadagnare in fiducia nei vostri mezzi e quindi in voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la parola d’ordine ora è felicità. Tutto quello che toccate diventa oro!