Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 16 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 16 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna è dalla vostra parte: bene sia in amore sia sul lavoro. Dedicate il tempo al vostro partner con tranquillità. Godetevi il momento. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di muovervi subito nel fare scelte per il futuro perché poi il sole sarà opposto. Coraggio!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 gennaio 2024), in amore c’è qualcosa che non sta funzionando e lo sapete bene quindi prendetevi del tempo per pensare davvero a quello che volete. Per quanto riguarda il lavoro, si prospetta un periodo roseo. Cogliete le occasioni e godetene.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna è dalla vostra parte anche nei prossimi giorni di questo gennaio 2024 quindi via libera alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, si procede alla grande e visto che amate la mondanità, iniziate a organizzare qualcosa di bello per il fine settimana che sta arrivando.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sarà una giornata migliore per i sentimenti: cercate di godervela al meglio. Per quanto riguarda il lavoro, puntate tutto sui vostri obiettivi. Avete infatti delle scadenze e dei traguardi da raggiungere. Non fatevi abbattere se qualcosa non va secondo i piani.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 gennaio 2024), Venere sarà favorevole a partire da marzo quindi preparatevi ad avere l’appoggio delle stelle in amore. Per quanto riguarda il lavoro, arriva qualche piccolo intoppo ma niente paura perché si risolverà a breve.

PESCI

Cari Pesci, in questa giornata di gennaio 2024 sarebbe meglio chiarirsi le idee in amore anche perché entro aprile bisognerà fare delle scelte importanti. Per quanto riguarda il lavoro, Giove protegge la sfera professionale e aiuta anche nei rapporti con gli altri. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: con una luna così luminosa potete ottenere grandi cose sia in amore sia sul lavoro. Coraggio!