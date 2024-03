Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 12 marzo 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 12 marzo 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna sarà nel segno a partire dal pomeriggio di oggi, 12 marzo. Preparatevi a vivere forti emozioni e momenti di grande passione. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo interessanti novità, potete dimostrare di che pasta siete fatti. Le vostre idee possono avere successo, anche nel giro di poco tempo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 12 marzo 2024), arriva una giornata positiva in amore, il periodo va molto meglio anche nelle amicizie. Durante la giornata di domenica in particolare è prevista una Luna interessante. Approfittatene per chiarire situazioni in sospeso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore per voi si prospetta una giornata interessante e piacevole. La Luna è ancora attiva. Per quanto riguarda il lavoro, avete ritrovato fiducia e ottimismo, è un momento ottimo per fare grandi cose. Attenti alle spese, il portafogli piange. Cercate di limitare le spese.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella di oggi sarà una giornata positiva. Riuscirete a dire con certezza e sincerità quello che pensate. Nei prossimi giorni però l’invito è sempre alla prudenza, rischiate di litigare con colleghi e superiori. Cause e questioni legali si sbloccano. Coraggio. Datevi da fare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 12 marzo 2024), in amore è il momento di ripartire, anche se lo dovrete fare con cautela. Lasciatevi alle spalle le incomprensioni sorte ad inizio mese e guardate al futuro con ottimismo. Per quanto riguarda il lavoro, evitate scelte imbarazzanti.

PESCI

Cari Pesci, Venere è neutrale. Le conoscenze fatte a inizio mese potrebbero rivelarsi interessanti e trasformarsi presto in qualcosa di molto speciale. Stelle favorevoli anche per quanto riguarda gli accordi commerciali e i soldi. Non spendete oltre le vostre possibilità. Non ora.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 MARZO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: stelle positive sia in amore sia sul lavoro. Approfittatene.