Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 30 agosto 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 30 agosto 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, chi è più giovane sta pensando di andare a lavorare in un’altra città o mettersi in gioco in altre situazioni… Perché non provarci? Ogni cambiamento da una parte intriga e dall’altra mette dei dubbi. Situazione altalenante… Usate la testa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 30 agosto 2021), finalmente state ritrovando un po’ di tranquillità. Molte volte nel corso della settimana vivete momenti di grande alternanza, passate dalla determinazione a combattere e vincere alla tentazione di mandare tutto all’aria…

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi – 30 agosto 2021 – potreste sentirvi fisicamente sottotono. Questo è un anno che verso la fine vedrà Giove entrare nel vostro segno e portare tanti vantaggi. Tenete duro.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state entrando in una bella settimana che indica la necessità di fare il punto della situazione per quanto riguarda il lavoro. I sentimenti sono importanti ma c’è anche chi da una persona non ha ricevuto ciò che avrebbe voluto… Meditate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (30 agosto 2021), avete stelle convincenti anche in questa settimana. Tra settembre e ottobre resteranno in piedi solo le storie importanti. Per quanto riguarda il lavoro, potreste fare anche troppo. Non strafate.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, vi attende un inizio di settimana interessante con la Luna nel vostro segno. Con Giove favorevole chi ha la capacità di emozionare e convincere gli altri sarà ancora più forte. Spazio alle emozioni!

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 AGOSTO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ottimo lunedì sia per l’amore sia per il lavoro. Avanti così, con coraggio e fiducia.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 23-29 AGOSTO 2021