Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 29 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, un periodo di risveglio interiore. Dopo settimane un po’ tese, senti che qualcosa sta cambiando dentro di te: più chiarezza, più coraggio. Il lavoro richiede decisioni rapide, ma attenzione a non agire d’impulso. In amore c’è voglia di verità: chi è in coppia deve parlare chiaro, chi è solo potrebbe fare un incontro che smuove emozioni forti. Energia in crescita, ma va dosata.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 29 dicembre 2025), stai ricostruendo con pazienza. Le stelle parlano di concretezza: lavoro e questioni pratiche tornano al centro, con soluzioni che arrivano lentamente ma in modo solido. In amore hai bisogno di conferme, ma cerca di non chiuderti troppo: il dialogo è fondamentale. Buon momento per sistemare casa, soldi, progetti a lungo termine.

GEMELLI

Cari Gemelli, mente veloce, idee brillanti, ma attenzione alla dispersione. Questo è un cielo che ti invita a scegliere: non puoi fare tutto insieme. Sul lavoro arrivano contatti, messaggi, occasioni interessanti. In amore torna la voglia di leggerezza, flirt e complicità. Se una storia è stagnante, potresti sentire il bisogno di aria nuova.

CANCRO

Cari Cancro, emotività intensa, ma anche grande lucidità. Le stelle ti chiedono di proteggerti un po’ di più e di non caricarti i problemi degli altri. In ambito lavorativo c’è una fase di riorganizzazione: non tutto è chiaro, ma stai andando nella direzione giusta. In amore, chi è sincero viene premiato. Le relazioni autentiche si rafforzano.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 29 dicembre 2025), è il momento di tornare protagonista. Dopo un periodo di attesa, senti di nuovo il fuoco dentro. Il lavoro riparte con ambizione e desiderio di riscatto. Attenzione solo agli scontri di orgoglio. In amore sei magnetico: chi è solo può vivere una passione improvvisa, chi è in coppia deve evitare giochi di potere inutili.

VERGINE

Cari Vergine, analisi profonda e voglia di migliorare. Le stelle parlano di revisione: contratti, accordi, relazioni. È un buon momento per mettere ordine, ma senza essere troppo severo con te stesso. In amore serve più cuore e meno controllo. Piccoli segnali positivi sul lavoro, soprattutto per chi ha seminato bene nei mesi scorsi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: analisi profonda e voglia di migliorare.