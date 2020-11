Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 23 novembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 23 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata piuttosto tesa, è vero che Venere non è più in opposizione, ma in amore le acque sono ancora un po’ torbide, meglio aspettare un po’ prima di sbilanciarsi. Sul lavoro avete bisogno di tempo per riflettere sul futuro.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi denota una giornata agitata per il vostro segno e la colpa è tutta dell’amore, ci sono tensioni in arrivo e non siete ancora pronti, poiché reduci da un’indigestione di polemiche. Sul lavoro avete bisogno di ritrovare la serenità il prima possibile.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quest’oggi siete ancora un po’ stanchi, ma avete bisogno di tenere gli occhi ben aperti, soprattutto in amore, non inciampate nei tranelli del partner. Sul lavoro aspettate fino alla fine di dicembre per accettare una proposta.

CANCRO

Cari Cancro, quest’oggi è meglio valutare bene le scelte future, soprattutto in amore, chi di recente ha subito una delusione cocente sarà più restio ad accettare nuovi flirt. Sul lavoro non sarà facile evitare le discussioni.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata interessante, ma i single dovranno essere più prudenti in amore, siete in una fase di verifica. Sul lavoro non dovete sottovalutare le nuove proposte, occhio alle spese.

VERGINE

Cari Vergine, le coppie che stanno insieme da diverso tempo hanno bisogno di prenderla un po’ più alla leggera, evitare scontri superflui e chiarire quello che non funziona, non potete tenervi il muso per sempre. Sul lavoro avete bisogno di proporre nuovi progetti perché siete troppo annoiati.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: Venere non è più opposto, prendete la vita con più filosofia.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 16-22 NOVEMBRE 2020

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 23 novembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 23 novembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 23 novembre 2020