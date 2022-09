Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 19 settembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 19 settembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle prossime ore prestate attenzione per quanto riguarda il lavoro dal momento che potreste vivere qualche problema con i colleghi e i collaboratori. Settimana buona per l’amore dal momento che avete Venere nel segno che vi darà una grossa mano.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 19 settembre 2022), quelle di martedì e mercoledì saranno delle giornate faticose. Per questo motivo nelle prossime ore preparatevi e riposate. In amore andrà alla grande con Marte in ottimo aspetto che rafforza la sessualità e l’erotismo. Coraggio!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa settimana che parte oggi – lunedì 19 settembre 2022 – sarà molto importante per quanto riguarda l’amore dato che avete Venere positiva nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, avrete qualche perplessità in meno e sono in arrivo nuovi accordi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso della giornata di oggi – lunedì 19 settembre 2022 – dovrete essere molto calmi e agire con cautele. Le cose non stanno andando bene. In amore sarete molto indecisi e per questo motivo cercate di evitare i conflitti. Le cose non sono molto chiare nemmeno sul lavoro e in famiglia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 19 settembre 2022), avrete una marcia in più per quanto riguarda l’amore e l’amicizia. Avete volgia di un cambiamento sul lavoro. Mettetevi in azione. Sta a voi!

PESCI

Cari Pesci, nel corso di questa settimana che parte oggi (lunedì 19) potreste avere qualche problema per quanto riguarda l’amore soprattutto per chi non ha il coraggio di cambiare una storia che non funziona. Attenzione anche sul lavoro…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: avrete una marcia in più per quanto riguarda l’amore.