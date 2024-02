Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 19 febbraio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 19 febbraio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state entrando in una settimana complicata dal punto di vista sentimentale. Avete ancora dubbi riguardo la storia che state vivendo perché non ci vedete alcuno sbocco nel futuro. Per quanto riguarda il lavoro, riceverete una buona notizia. La settimana lavorativa procederà tra alti e bassi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 19 febbraio 2024), vi attendono delle ore particolarmente movimentate. Più che ore giorni… Almeno fino a giovedì ci sarà da ballare. Cercate comunque di tenere sotto controllo lo stress e di non riversare le vostre paure e nevrosi sul partner.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarà una giornata molto positiva soprattutto in amore dal momento che Venere sarà dalla vostra parte. Le coppie vivranno un insolito vento di passione. Il lavoro vi darà delle belle soddisfazioni.

CANCRO

Cari Cancro, nelle prossime ore avrete gli astri dalla vostra parte. In amore e sul lavoro potrebbero arrivare delle piccole novità soprattutto a metà settimana. Preparatevi ad accoglierle con il sorriso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 19 febbraio 2024), le complicazioni in amore stanno accentuando a causa di una Luna poco promettente. Cercate di evitare argomenti spiacevoli con il partner. Perché aprire delle spiacevoli discussioni, spesso prive di significato?

VERGINE

Cari Vergine, sarà una buona settimana per voi. Le stelle saranno positive e le potrete sfruttare nel migliore dei modi. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro impegno sta dando i suoi frutti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: giornata molto positiva soprattutto in amore.