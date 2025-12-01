Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 1 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 1 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la parola chiave è: equilibrio. In amore c’è più serenità, forse perché hai smesso di compiacere tutti. Lavoro: collaborazioni fortunate, ma attenzione a non sottovalutare un dettaglio. Sei brillante, intuitivo, comunicativo. Oggi ogni incontro può diventare interessante. In amore torna la voglia di giocare e sedurre. Lavoro: novità all’orizzonte, forse una proposta inattesa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 1 dicembre 2025), giornata intensa! Le emozioni crescono e potresti vivere un incontro speciale. In amore basta un tuo sguardo per capire tutto. Lavoro: trasformazioni in arrivo, ma positive.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, hai voglia di muoverti, partire, cambiare aria. In amore serve spontaneità: non costruire muri. Lavoro dinamico, nuove sfide che ti stimolano e portano anche un premio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ritorni in controllo della situazione. In amore meno rigidità, più ascolto. Sul lavoro passi avanti concreti: una situazione si sblocca dopo settimane di attesa.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 1 dicembre 2025), ti senti ribelle, creativo, fuori dagli schemi. In amore qualcuno potrebbe sorprenderti. Lavoro: non accettare imposizioni, oggi la tua originalità paga più della prudenza.

PESCI

Cari Pesci, giornata romantica, emotiva, ispirata. In amore c’è maggiore armonia, qualcuno potrebbe farti una confessione. Lavoro: idee artistiche in crescita, segui l’intuizione. Un po’ di nervosismo, ma le stelle sono dalla tua parte. In amore torna la dolcezza: basta puntare i piedi. sul lavoro c’è un progetto che finalmente prende forma. Pazienta ancora un po’.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: sei brillante, intuitivo, comunicativo. Approfittane per portare avanti i tuoi progetti. Torna il protagonismo! Sei deciso, forte, magnetico. In amore qualcuno potrebbe cercarti dopo un periodo di silenzio. Lavoro: bella spinta creativa, puoi ottenere consensi importanti.