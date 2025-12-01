Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 1 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 1 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata di recupero! C’è una bella energia che torna a farsi sentire. In amore serve più chiarezza: qualcuno aspetta una tua decisione. Sul lavoro idee vincenti, ma non correre troppo. Hai voglia di muoverti, partire, cambiare aria. In amore serve spontaneità: non costruire muri. Lavoro dinamico, nuove sfide che ti stimolano e portano anche un premio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 1 dicembre 2025), un po’ di nervosismo, ma le stelle sono dalla tua parte. In amore torna la dolcezza: basta puntare i piedi. sul lavoro c’è un progetto che finalmente prende forma. Pazienta ancora un po’. Ti senti ribelle, creativo, fuori dagli schemi. In amore qualcuno potrebbe sorprenderti. Lavoro: non accettare imposizioni, oggi la tua originalità paga più della prudenza.

GEMELLI

Cari Gemelli, sei brillante, intuitivo, comunicativo. Oggi ogni incontro può diventare interessante. In amore torna la voglia di giocare e sedurre. Lavoro: novità all’orizzonte, forse una proposta inattesa.

CANCRO

Cari Cancro, sei respira aria di cambiamento. In amore emozioni profonde, ma occhio ai ricordi che fanno male. Sul lavoro piccoli ritardi, ma non cambia il risultato finale: arrivi dove vuoi. Giornata romantica, emotiva, ispirata. In amore c’è maggiore armonia, qualcuno potrebbe farti una confessione. Lavoro: idee artistiche in crescita, segui l’intuizione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 1 dicembre 2025), torna il protagonismo! Sei deciso, forte, magnetico. In amore qualcuno potrebbe cercarti dopo un periodo di silenzio. Lavoro: bella spinta creativa, puoi ottenere consensi importanti.

VERGINE

Cari Vergine, un po’ stanco, ma lucido. In amore devi chiarire un malinteso: basta parlare con sincerità. Sul lavoro organizzazione al top; entro pochi giorni arriva un riconoscimento.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: torna il protagonismo! Sei deciso, forte, magnetico.