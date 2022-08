Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 1 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 1 agosto 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, si prevede un inizio di settimana promettente. Le occasioni non mancano, sfruttatele a pieno, grazie a un quadro astrale allettante. In amore se avete avuto delle discussioni con chi vi circonda, potete approfittarne per chiarire. Inutile tenersi tutto dentro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 1 agosto 2022), la giornata è davvero sottotono. I problemi e le incomprensioni degli ultimi giorni vi hanno notevolmente infastidito. Mantenete la calma, d’altronde in questa settimana le cose miglioreranno. Sul lavoro portate avanti con entusiasmo i vostri progetti, ma non trascurate il riposo.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete particolarmente critici verso le persone che vi circondano, che vi appaiono particolarmente nervosi e insopportabili. Questo vi rende particolarmente suscettibili, rispondendo male a chi vi circonda. Cercate di contare fino a dieci prima di aprir bocca.

CANCRO

Cari Cancro, buone nuove in amore per il vostro segno. Per chi vive da tempo una relazione importante, può essere l’occasione per fare un passo in avanti serio. Chi ha iniziato una storia da poco può capire se realmente ne vale la pena. Non viaggiate troppo con la mente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 1 agosto 2022), sarà una giornata davvero positiva per il vostro segno. Avete le stelle dalla vostra parte, approfittatene. Se sbagliate, sappiate ammettere i vostri errori, invece di incolpare gli altri. D’altronde non amate molto ascoltare i consigli altrui.

VERGINE

Cari Vergine, giornata da ricordare dal punto di vista sentimentale. Imparate a lasciarvi andare maggiormente, senza timore di esprimere i vostri sentimenti. D’altronde le stelle vi assistono, per cui siate fiduciosi. Questo vale anche per il lavoro: potete togliervi grosse soddisfazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: in arrivo grandi soddisfazioni in amore.