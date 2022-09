Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 8 settembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 8 settembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, non vi piace avere complicazioni in amore, ma molto spesso siete voi che cercate (e trovate) persone “difficili”. Fatevi allora qualche domanda, e cercate di invertire la rotta. Successo sul lavoro ma dovreste concentrarvi su una cosa alla volta. Non potete fare 100 cose contemporaneamente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 8 settembre 2022), in queste ore pensate al passato, ma dovete cercare di guardare al futuro. Anche se sul lavoro c’è stato un momento di stallo, adesso è il momento di ripartire. Le ferie sono finite ed è il momento di voltare pagina e dare una svolta alla vostra vita.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna nelle prossime ore sarà favorevole, ma il vostro cuore non è sicuro della scelta fatta. Forse dovete cambiare strada o introdurre una svolta alla vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro, evitate (o almeno provateci) scontri con il capo. Non ne uscirete vincitori.

CANCRO

Cari Cancro, previsto qualche intrigo accattivante con i nati sotto il segno della Vergine. Per quanto riguarda il lavoro, per chi riparte da zero il fine settimana vi aiuterà a riflettere. Cercate di capire se avete intrapreso il giusto percorso o se è il caso di invertire la rotta.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 8 settembre 2022), in amore misurate bene le frasi che dite. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un’attività commerciale, belle notizie in arrivo.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna è neutrale: è il momento di parlare di questioni spinose in amore. Di affrontare cose rimaste in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore riuscirete a recuperare energie. Ne avete bisogno se volete ripartire alla grande e con serenità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: previsto qualche intrigo accattivante con i nati sotto il segno della Vergine.