Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 29 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 29 agosto 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Mercurio entra nel vostro segno zodiacale e questa è una buona notizia per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, chi è fermo da tempo ora può ripartire, ma serve coraggio. Molto coraggio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 29 agosto 2024), settembre sarà il mese di recupero per i sentimenti, magari riuscirete anche a liberarvi da un peso. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di rimettersi in gioco anche se questo desterà, almeno all’inizio, qualche preoccupazione di troppo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore nel corso delle prossime ore sarà meglio evitare le polemiche, anche se sarà difficile! Per quanto riguarda il lavoro, la giornata è di quelle ‘no’, tutto sembra andare per il verso sbagliato: meglio rimandare ogni decisione importante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore qualcosa non vi convince in questo momento dell’anno, ci sono delle situazioni poco chiare. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di porvi in maniera diversa, soprattutto ora che volete recuperare il tempo perso!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 29 agosto 2024), la Luna e Venere sono dalla vostra parte e i rapporti ora sono favoriti, approfittane! Per quanto riguarda il lavoro, se avete un’attività indipendente avete fiducia e sapete come fare per cambiare qualcosa alla vostra vita!

PESCI

Cari Pesci, in amore meglio mantenere la calma, soprattutto se già ieri avete dovuto fare i conti con delle tensioni. Per quanto riguarda il lavoro, meglio non avanzare delle richieste e aspettare. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Presto tutto si aggiusterà. Rimboccatevi le maniche. Ottime opportunità di successo in vista.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: settembre sarà un mese impegnativo e stressante, ma ricco di belle novità e soddisfazioni.