Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 25 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 25 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, basta tatticismi in amore: non vi servono affatto. Meglio essere sinceri e dire chiaramente cosa pensate senza tenervi tutto dentro. Approfittate di una opportunità imprevista per migliorare la comprensione reciproca. Per quanto riguarda il lavoro, se sarete flessibili nel corso delle prossime ore riuscirete ad ottenere anche degli ottimi risultati.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 25 gennaio 2024), i gesti affettuosi con il partner vi serviranno per cercare di cementare la relazione soprattutto in questo momento che avete Venere in buon aspetto. Non lesinate le vostre attenzioni verso il partner e cercate di organizzare qualcosa di romantico.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso della giornata di oggi, 25 gennaio 2024, ci sarà spazio per un confronto costruttivo con il partner. E’ il momento giusto per vuotare il sacco e fare il punto della situazione in famiglia, anche per evitare incomprensioni in futuro. Le stelle di questo periodo favoriscono ed esaltano la vostra creatività.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è il momento giusto per un sereno e pacato confronto con il partner. Finalmente ci sarà modo di chiarire le vostre posizioni anche per evitare ulteriori incomprensioni in futuro. Capitolo lavoro: servirà una certa pianificazione per elaborare strategie vincenti. Serve anche curare di più l’alimentazione e il vostro corpo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 25 gennaio 2024), nel corso delle prossime ore di questo mese concedetevi una pausa di relax e qualche momento romantico insieme al vostro partner. Dovrete cercare di essere più aperti alle nuove sfide evitando di chiudervi in voi stessi o di farvi sedurre dalla routine quotidiana.

PESCI

Cari Pesci, le stelle vi consigliano di dedicare più tempo al vostro partner, magari organizzando qualcosa di stuzzicante e stimolante. Per quanto riguarda il lavoro, servirà più flessibilità, soprattutto se state cercando di portare avanti i vostri progetti. Magari ci sarà da lavorare qualche ora in più, ma ne varrà la pena se si vuole davvero ottenere dei risultati brillanti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: Venere in buon aspetto. Non lesinate le vostre attenzioni verso il partner.