Ultimo aggiornamento ore 07:12
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 25 dicembre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 25 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 25 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle parlano di equilibrio da ritrovare in queste ore di dicembre. Avete dato molto agli altri e ora sentite il bisogno di pensare un po’ di più a voi stessi. Le relazioni sono sotto esame: alcune vanno rafforzate, altre forse ridimensionate. Per quanto riguarda il lavoro, arriva una proposta interessante, ma va valutata con calma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 25 dicembre 2025), periodo intenso. Le emozioni sono forti e vi spingono a guardare in profondità, senza sconti. In amore c’è bisogno di verità: basta mezze parole. Per quanto riguarda il lavoro, potete fare una mossa strategica importante, ma tenete gli occhi aperti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il desiderio di libertà si fa sentire più forte che mai in queste ore. Avete voglia di cambiare aria, idee, prospettive. Ottimo momento per pianificare un viaggio o un nuovo percorso di studio o lavoro. In amore c’è voglia di leggerezza, ma chi vi ama chiede più presenza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo vi sostiene nei progetti a lungo termine. Anche se i risultati non sono immediati, state costruendo qualcosa di solido. Per quanto riguarda il lavoro, arriva una conferma o una responsabilità in più. In amore siete più riflessivi del solito: non chiudetevi troppo, condividete i vostri pensieri.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 25 dicembre 2025), creatività e voglia di rompere gli schemi. Vi sentite diversi, e va bene così. È un periodo favorevole per idee originali e scelte non convenzionali. In amore potete sorprendere o essere sorpresi. Attenzione alle spese impulsive.

PESCI

Cari Pesci, un cielo emotivo e profondo. Le intuizioni sono forti e possono guidarvi nelle scelte giuste. In amore c’è dolcezza, ma anche nostalgia: non restare ancorato al passato. Per quanto riguarda il lavoro, seguite l’istinto, ma senza perdere il contatto con la realtà.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: un cielo emotivo e profondo. Le intuizioni sono forti e possono guidarvi nelle scelte giuste. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 22-28 DICEMBRE 2025
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca