Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:12
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 25 dicembre 2025

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 25 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 25 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, l’energia cresce giorno dopo giorno e vi spinge a chiarire una questione rimasta in sospeso, soprattutto sul lavoro. In amore serve più pazienza: chi vi è accanto ha bisogno di conferme, non solo di entusiasmo. Bene i nuovi progetti, ma evitate le decisioni impulsive.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 25 dicembre 2025), questo non è un momento di blocco, ma di riorganizzazione. Per quanto riguarda il lavoro, state capendo cosa vale davvero la pena portare avanti e cosa invece va lasciato andare. C’è voglia di stabilità: chi è in coppia cerca certezze, chi è solo potrebbe guardarsi indietro prima di aprirsi a qualcosa di nuovo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, le idee non mancano e la mente corre veloce, forse anche troppo. Attenzione a non disperdere energie in troppe direzioni. Le relazioni sono al centro: chiarimenti importanti, telefonate che cambiano l’umore, incontri che riaccendono curiosità. Per quanto riguarda il lavoro, potete osare di più, ma sceglite bene con chi collaborare.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
CANCRO

Cari Cancro, c’è una sensibilità profonda che vi accompagna in questi giorni di fine anno. Le emozioni sono intense e vi portano a fare bilanci, soprattutto in ambito familiare e sentimentale. È il momento giusto per parlare con il cuore, senza paura di mostrarvi vulnerabili. Capitolo lavoro: serve prudenza, non tutti meritano la vostra fiducia.

oroscopo paolo fox oggi

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 25 dicembre 2025), dopo una fase un po’ opaca, sentite crescere la voglia di riscatto. Il lavoro offre nuove sfide e occasioni per dimostrare il vostro valore. In amore c’è passione, ma anche bisogno di ascolto: evitate di voler avere sempre l’ultima parola.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, un cielo che chiede ordine e chiarezza, proprio come piace a te. Stai cercando soluzioni pratiche a questioni che ti hanno tolto serenità. Per quanto riguarda il lavoro, potete sistemare una situazione complessa, ma non caricatevi di responsabilità che non vi spettano.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: dopo una fase un po’ opaca, sentite crescere la voglia di riscatto.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 22-28 DICEMBRE 2025
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 25 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 25 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 25 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 25 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 25 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 25 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 24 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 24 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 24 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 24 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 24 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 23 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 23 dicembre 2025
Ricerca