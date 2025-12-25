Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 25 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 25 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, l’energia cresce giorno dopo giorno e vi spinge a chiarire una questione rimasta in sospeso, soprattutto sul lavoro. In amore serve più pazienza: chi vi è accanto ha bisogno di conferme, non solo di entusiasmo. Bene i nuovi progetti, ma evitate le decisioni impulsive.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 25 dicembre 2025), questo non è un momento di blocco, ma di riorganizzazione. Per quanto riguarda il lavoro, state capendo cosa vale davvero la pena portare avanti e cosa invece va lasciato andare. C’è voglia di stabilità: chi è in coppia cerca certezze, chi è solo potrebbe guardarsi indietro prima di aprirsi a qualcosa di nuovo.

GEMELLI

Cari Gemelli, le idee non mancano e la mente corre veloce, forse anche troppo. Attenzione a non disperdere energie in troppe direzioni. Le relazioni sono al centro: chiarimenti importanti, telefonate che cambiano l’umore, incontri che riaccendono curiosità. Per quanto riguarda il lavoro, potete osare di più, ma sceglite bene con chi collaborare.

CANCRO

Cari Cancro, c’è una sensibilità profonda che vi accompagna in questi giorni di fine anno. Le emozioni sono intense e vi portano a fare bilanci, soprattutto in ambito familiare e sentimentale. È il momento giusto per parlare con il cuore, senza paura di mostrarvi vulnerabili. Capitolo lavoro: serve prudenza, non tutti meritano la vostra fiducia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 25 dicembre 2025), dopo una fase un po’ opaca, sentite crescere la voglia di riscatto. Il lavoro offre nuove sfide e occasioni per dimostrare il vostro valore. In amore c’è passione, ma anche bisogno di ascolto: evitate di voler avere sempre l’ultima parola.

VERGINE

Cari Vergine, un cielo che chiede ordine e chiarezza, proprio come piace a te. Stai cercando soluzioni pratiche a questioni che ti hanno tolto serenità. Per quanto riguarda il lavoro, potete sistemare una situazione complessa, ma non caricatevi di responsabilità che non vi spettano.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: dopo una fase un po’ opaca, sentite crescere la voglia di riscatto.