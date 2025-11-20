Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 20 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 20 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana armoniosa, con opportunità per ristabilire equilibri. Sul lavoro, le relazioni contano più delle azioni: dialogo e collaborazione ti aiutano. In amore, serenità e complicità, mentre i single possono avere incontri interessanti. Attenzione a non trascurare la tua salute.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 novembre 2025), periodo intenso e trasformativo. Sul lavoro, il cielo favorisce intuizioni e decisioni importanti. In amore, chi è in coppia vive emozioni forti; i single possono essere attratti da esperienze profonde e stimolanti. Energia potente ma attenzione alla stanchezza. Periodo di organizzazione e analisi. Sul lavoro, puoi sistemare vecchie questioni e pianificare nuovi progetti. In amore, chi è in coppia ritrova stabilità; i single potrebbero essere più selettivi. Buona intuizione per affari e scelte pratiche.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, settimana di movimento e novità. Sul lavoro, progetti in corso possono decollare; le opportunità arrivano da contatti e viaggi. In amore, chi è in coppia vive leggerezza e complicità; i single possono fare incontri sorprendenti. Energia alta e voglia di libertà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo di concretezza e riconoscimenti. Sul lavoro, i tuoi sforzi vengono apprezzati e si aprono nuove possibilità. In amore, chi è in coppia trova stabilità; i single sono più riflessivi e selettivi. Ottimo momento per pianificare obiettivi a lungo termine.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 novembre 2025), settimana creativa e originale. Sul lavoro, puoi proporre idee innovative e sorprendere. In amore, autenticità e libertà sono al centro: chi è single potrebbe incontrare persone stimolanti. Attenzione a non disperdere energie tra troppi interessi.

PESCI

Cari Pesci, periodo sensibile e intuitivo. Sul lavoro, ascolta il tuo intuito: può guidarti a scelte vincenti. In amore, chi è in coppia vive dolcezza e comprensione; i single possono essere attratti da persone profonde. Attenzione alla stanchezza emotiva: concediti momenti di relax.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: periodo sensibile e intuitivo. Sul lavoro, ascolta il tuo intuito: può guidarti a scelte vincenti.