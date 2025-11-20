Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 20 novembre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 20 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 20 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana armoniosa, con opportunità per ristabilire equilibri. Sul lavoro, le relazioni contano più delle azioni: dialogo e collaborazione ti aiutano. In amore, serenità e complicità, mentre i single possono avere incontri interessanti. Attenzione a non trascurare la tua salute.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 novembre 2025), periodo intenso e trasformativo. Sul lavoro, il cielo favorisce intuizioni e decisioni importanti. In amore, chi è in coppia vive emozioni forti; i single possono essere attratti da esperienze profonde e stimolanti. Energia potente ma attenzione alla stanchezza. Periodo di organizzazione e analisi. Sul lavoro, puoi sistemare vecchie questioni e pianificare nuovi progetti. In amore, chi è in coppia ritrova stabilità; i single potrebbero essere più selettivi. Buona intuizione per affari e scelte pratiche.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, settimana di movimento e novità. Sul lavoro, progetti in corso possono decollare; le opportunità arrivano da contatti e viaggi. In amore, chi è in coppia vive leggerezza e complicità; i single possono fare incontri sorprendenti. Energia alta e voglia di libertà.

oroscopo paolo fox oggi

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo di concretezza e riconoscimenti. Sul lavoro, i tuoi sforzi vengono apprezzati e si aprono nuove possibilità. In amore, chi è in coppia trova stabilità; i single sono più riflessivi e selettivi. Ottimo momento per pianificare obiettivi a lungo termine.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 novembre 2025), settimana creativa e originale. Sul lavoro, puoi proporre idee innovative e sorprendere. In amore, autenticità e libertà sono al centro: chi è single potrebbe incontrare persone stimolanti. Attenzione a non disperdere energie tra troppi interessi.

PESCI

Cari Pesci, periodo sensibile e intuitivo. Sul lavoro, ascolta il tuo intuito: può guidarti a scelte vincenti. In amore, chi è in coppia vive dolcezza e comprensione; i single possono essere attratti da persone profonde. Attenzione alla stanchezza emotiva: concediti momenti di relax.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: periodo sensibile e intuitivo. Sul lavoro, ascolta il tuo intuito: può guidarti a scelte vincenti. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 17-23 NOVEMBRE 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 22 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 22 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 21 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 22 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 22 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 21 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 21 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 21 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 21 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 21 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 20 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 20 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 20 novembre 2025
Ricerca