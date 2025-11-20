Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 20 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 20 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settimana di grande energia e voglia di fare. Marte ti dà spinta, ma attenzione all’impulsività: qualche discussione potrebbe nascere sul lavoro o in famiglia. In amore, chi è in coppia ritrova passione, ma serve dialogo; i single avranno occasioni interessanti se si muovono con coraggio. La salute è buona, ma non trascurare riposo e alimentazione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 novembre 2025), periodo stabile ma con qualche tensione nascosta. Sul lavoro serve pazienza: evita decisioni affrettate. In amore, le coppie consolidano rapporti, mentre i single possono sentirsi più introspettivi del solito. Ottimo momento per riflettere su progetti a lungo termine.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana dinamica, piena di opportunità e contatti. Sul lavoro, nuove idee possono portare benefici concreti, ma attenzione a non disperdere energie. In amore, chi è in coppia vive momenti di complicità; i single sono più socievoli e magnetici. Energia mentale al massimo.

CANCRO

Cari Cancro, giorni di introspezione e recupero. Sul lavoro, potresti dover chiarire malintesi o prendere decisioni importanti. In amore, la comunicazione è fondamentale: chi è in coppia può risolvere vecchie tensioni, chi è single potrebbe sentirsi attratto da persone profonde e affascinanti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 novembre 2025), settimana di rinascita e riconquiste. Sul lavoro, la tua determinazione porta risultati; in amore, passione e romanticismo aumentano. Attenzione all’orgoglio: a volte è meglio ascoltare. La fortuna ti sorride in progetti creativi.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di organizzazione e analisi. Sul lavoro, puoi sistemare vecchie questioni e pianificare nuovi progetti. In amore, chi è in coppia ritrova stabilità; i single potrebbero essere più selettivi. Buona intuizione per affari e scelte pratiche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: periodo di organizzazione e analisi. Sul lavoro, puoi sistemare vecchie questioni e pianificare nuovi progetti.