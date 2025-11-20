Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 20 novembre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 20 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 20 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settimana di grande energia e voglia di fare. Marte ti dà spinta, ma attenzione all’impulsività: qualche discussione potrebbe nascere sul lavoro o in famiglia. In amore, chi è in coppia ritrova passione, ma serve dialogo; i single avranno occasioni interessanti se si muovono con coraggio. La salute è buona, ma non trascurare riposo e alimentazione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 novembre 2025), periodo stabile ma con qualche tensione nascosta. Sul lavoro serve pazienza: evita decisioni affrettate. In amore, le coppie consolidano rapporti, mentre i single possono sentirsi più introspettivi del solito. Ottimo momento per riflettere su progetti a lungo termine.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, settimana dinamica, piena di opportunità e contatti. Sul lavoro, nuove idee possono portare benefici concreti, ma attenzione a non disperdere energie. In amore, chi è in coppia vive momenti di complicità; i single sono più socievoli e magnetici. Energia mentale al massimo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
CANCRO

Cari Cancro, giorni di introspezione e recupero. Sul lavoro, potresti dover chiarire malintesi o prendere decisioni importanti. In amore, la comunicazione è fondamentale: chi è in coppia può risolvere vecchie tensioni, chi è single potrebbe sentirsi attratto da persone profonde e affascinanti.

oroscopo paolo fox oggi

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 novembre 2025), settimana di rinascita e riconquiste. Sul lavoro, la tua determinazione porta risultati; in amore, passione e romanticismo aumentano. Attenzione all’orgoglio: a volte è meglio ascoltare. La fortuna ti sorride in progetti creativi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, periodo di organizzazione e analisi. Sul lavoro, puoi sistemare vecchie questioni e pianificare nuovi progetti. In amore, chi è in coppia ritrova stabilità; i single potrebbero essere più selettivi. Buona intuizione per affari e scelte pratiche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: periodo di organizzazione e analisi. Sul lavoro, puoi sistemare vecchie questioni e pianificare nuovi progetti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 17-23 NOVEMBRE 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 22 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 22 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 21 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 22 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 22 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 21 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 21 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 21 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 21 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 21 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 20 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 20 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 20 novembre 2025
Ricerca