Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 20 luglio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 20 luglio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, attenzione perché l’amore è un po’ sottotono e potrebbero esserci anche delle polemiche con il partner. Sul lavoro avete tanta voglia di mettervi in gioco e avrete modo di far vedere a tutti il vostro valore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 luglio 2023), se in questi giorni avete incontrato qualcuno che vi ha fatto battere il cuore allora buttatevi. Sul lavoro avete tanti obiettivi, perseguiteli con tutta la vostra dedizione. Presto arrivano novità interessanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, se avete appena conosciuto qualcuno di nuovo non fatevelo scappare perché potrebbe essere la persona giusta. Il cielo parla d’amore quindi non chiudetevi in casa ma passate del tempo con il vostro partner. Sul lavoro avete belle idee, condividetele con i capi senza timori.

CANCRO

Cari Cancro, dovete prendere una decisione al più presto in amore e smetterla di tenere sempre il piede in due scarpe. Avete tanti dubbi e non sapete se provate ancora qualcosa per il vostro partner. Sul lavoro arrivano cambiamenti da affrontare con forza e determinazione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 luglio 2023), il cielo promette molto bene in amore quindi se siete in coppia da molto potreste pensare a una convivenza o un matrimonio. In generale le stelle regalano bellissime emozioni quindi dedicate più tempo al partner. Sul lavoro arriva l’occasione per un cambiamento radicale e voi non vedete l’ora.

VERGINE

Cari Vergine, potreste fare l’incontro della vostra vita quindi non restate in casa ma uscite. Sul lavoro imparate a farvi sentire con capi e colleghi ed esponete le vostre idee. Qualcuno magari proverà a mettervi il bastone fra le ruote, ma voi andate dritti per la vostra strada.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: un incontro potrebbe cambiare la vostra vita.