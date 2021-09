Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 2 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 2 settembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore potrebbero nascere delle spiacevoli discussioni legate al denaro e all’economia domestica. Avete bisogno di maggiore tranquillità in questo periodo, negli ultimi mesi infatti avete dovuto fare i conti con continui cambiamenti, e neanche le ferie estive sono bastate per ritrovare serenità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 settembre 2021), per voi sarà una giornata interessante, la Luna in ottimo aspetto prevede nuovi incontri, sul lavoro è arrivato il momento di pensare a qualcosa di interessante, occhio però all’aspetto economico da non sottovalutare. Non spendete oltre le vostre possibilità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi – 2 settembre 2021 – potrebbero esserci delle complicazioni, state attraversando un periodo difficile e poco piacevole dal punto di vista sentimentale e il partner potrebbe decidere di prendere definitivamente le distanze dal vostro pessimismo. Cercate di mantenere la calma e siate ottimisti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cambiamento non vi piace eppure arriva lo stesso come per tutti gli altri, inutile perdere tempo ad arrabbiarsi. In questo periodo ci sono alcuni problemi di coppia, sul lavoro invece si naviga a vista con Giove che è in transito nel vostro segno. Al momento tenetevi stretto ciò che avete.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (2 settembre 2021), momento positivo per valutare nuove relazioni: soprattutto se siete ai box da tempo, è il momento di ingranare la marcia e ripartire. sul lavoro invece arrivano nuovi progetti ma anche nuovi ostacoli.

PESCI

Cari Pesci, Venere e la Luna sono nel vostro segno e vi aiuteranno a realizzare i vostri progetti, occhio soltanto alle finanze, non esagerate. Ultimamente avete avuto spese eccessive e ora il portafoglio ne risente.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: state rivalutando le carte in tavola, giocatevele bene.

