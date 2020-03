Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 19 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 19 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede un po’ stanchi e annoiati da una routine ripetitiva, ma felici di tutto ciò che non è lavoro nella vostra vita. L’amore va bene da quando avete trovato delle soluzione con il partner, da quando avete imparato che il compromesso è davvero l’unica via per il raggiungimento della felicità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, dopo un periodo particolarmente difficile iniziate a stare meglio, a vedere la luce fuori dal tunnel. Non sentitevi subito guariti, ma migliorati: ancora dovete lavorare sodo per risolvere alcune cose che riguardano solo e unicamente voi stessi. L’amore ancora no splende, ma lo farà quando inizierete a farlo voi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vede l’aprirsi di un periodo di recupero, sia dell’entusiasmo sul lavoro che di quello nella vostra relazione di coppia, quindi metteteci le giuste energie per riappropriarvi della vostra felicità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore vi state rimettendo in gioco e ne state raccogliendo i primi frutti. I single hanno ricominciato a credere in se stessi, mentre le coppie un po’ stanche hanno ripreso a fare lo stesso. Sul lavoro avete qualche difficoltà, ma anche le stelle dalla vostra parte per risolverle.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox avete la necessità di riposarvi, di spegnere la vostra mente e di riprendere in mano alcune questioni importanti della vostra vita. Sappiate mettere il giusto impegno per ciò che è più importante per voi. Fatelo per il futuro.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi vede un ottimo momento per la vostra salute, con grandi miglioramenti di alcuni problemi che vi affliggono da qualche settimana. Se dovete prendere delle decisioni, fatelo, ma smettete di stare in mezzo a due situazioni: non vi sta facendo stare bene.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: l’oroscopo di oggi vede l’aprirsi di un periodo di recupero, sia dell’entusiasmo sul lavoro che di quello nella vostra relazione di coppia.

