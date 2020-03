Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 19 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 19 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox vivrete una giornata un po’ sottotono e con pochi stimoli. Ci sono infatti diversi problemi e situazioni complesse da affrontare soprattutto in amore, per cui se ci sono state discussioni con il partner provate a chiarirvi e a venirvi incontro. Attenzione anche a tensioni nelle relazioni interpersonali e nel lavoro. Qualche possibile acciacco di salute.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox oggi vivete un periodo piuttosto di fiacca, perché siete davvero stressati e spossati, tanto che a volte vi verrebbe quasi voglia di mollare tutto perché non ce la fate più. Cercate di non riversare questo stress sul partner e sulle persone care. Staccate un po’ la spina. Ottime novità sul lavoro.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox potrebbero esserci tensioni e difficoltà dal punto di vista lavorativo. Bene invece l’amore grazie alla Luna favorevole. Mantenete la calma e rilassatevi, perché altrimenti potreste perdere la pazienza inutilmente. Evitate le rogne.

CANCRO

Cari Cancro, una giornata all’insegna dell’agitazione e dello stress per il vostro segno. Le cose potrebbero andare decisamente meglio di così, ma purtroppo non potete farci nulla, d’altronde non tutto può essere sotto il vostro controllo. Stress sul lavoro e nei rapporti con i colleghi. Bene l’amore soprattutto se avete a che fare con Pesci e Scorpione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quest’oggi la stanchezza comincerà a farsi sentire, nonostante ancora la settimana sia molto lunga. Cercate allora di staccare un po’ ed evitare problemi di ogni sorta, per non impazzire. Potrebbero esserci dei conflitti soprattutto sul lavoro, voi non prendetevela per qualsiasi cosa. Potrebbe risentirne anche l’amore.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi vi invita a liberarvi un po’ dei tanti pensieri che attraversano la vostra mente in questa fase. Avete infatti tanti problemi da risolvere, ma cercate di staccare un po’ e non pensarci. Se siete single, potreste fare interessanti incontri. Ottime emozioni in arrivo, prendete decisioni importanti per il futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: decisioni importanti in arrivo, cercate però di liberare la testa dai troppi pensieri.

