Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 16 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 16 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna nel corso delle prossime ore sarà dalla vostra parte, l’amore procederà nel migliore dei modi. Per quanto riguarda il lavoro, non è tutto chiaro ma non è colpa vostra. Dovete imparare a giocare di squadra e accettare anche l’errore degli altri…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 16 febbraio 2023), in amore sarebbe meglio evitare polemiche perché potrebbero esserci discussioni con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede per il meglio e il futuro sarà roseo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante questa giornata di febbraio vivrete delle situazioni un po’ particolari per quanto riguarda l’amore. Se siete single dovreste buttarvi per cercare qualcuno. Capitolo lavoro: è un momento importante e di forza. Sfruttatelo a pieno perché potrebbe svanire presto e poi rimarrete con il rimpianto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’amore procede nel migliore dei modi e tra giovedì e venerdì prossimi avrete anche la Luna nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, prendete l’iniziativa. Non potete aspettare che siano sempre gli altri a spianarvi la strada. Dovete essere più intraprendenti e vedrete che tutto si aggiusterà, anche se avete vissuto qualche momento no.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 16 febbraio 2023), in amore nel corso delle prossime ore ci sarà bisogno di prudenza, soprattutto con i segni del Leone e del Toro. Per quanto riguarda il lavoro, le opportunità non tarderanno ad arrivare.

PESCI

Cari Pesci, questo periodo della vostra vita non è bellissimo ma avete la fortuna di avere un grande amore al vostro fianco. E se siete single, incontrerete belle persone. Per quanto riguarda il lavoro, prestate attenzione al pomeriggio dove la stanchezza arretrata si farà sentire.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: l’amore procede a gonfie vele, sia per chi è single che può trovare l’anima gemella, sia per chi ha una relazione di lunga data.