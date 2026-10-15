Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 15 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 15 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una persona potrebbe chiedervi di prendere posizione su una questione che finora avete preferito lasciare in sospeso. Cercate di non scegliere soltanto per mantenere la pace: il vostro equilibrio conta quanto quello degli altri. Nel lavoro, un accordo può diventare più vantaggioso se chiarite subito aspettative e limiti. La giornata è interessante anche per la vita sociale, soprattutto se accettate un invito che vi porta fuori dai soliti ambienti. In amore, il dialogo riapre possibilità che sembravano essersi ridotte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 15 ottobre 2026), avete un intuito particolarmente attento alle sfumature e potreste cogliere un dettaglio sfuggito agli altri. Usatelo per comprendere meglio una situazione, non per alimentare sospetti senza prove. Sul lavoro, un progetto che richiede riservatezza o concentrazione può beneficiare del vostro approccio determinato. Anche le questioni economiche vanno affrontate con lucidità, senza decisioni impulsive. In amore, l’intensità non mancherà, ma per costruire qualcosa di duraturo dovrete lasciare spazio alla fiducia reciproca e alle parole dette senza paura.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di allargare gli orizzonti torna protagonista. Potreste interessarvi a un corso, a un progetto culturale o a una possibilità professionale che vi consenta di imparare qualcosa di nuovo. Non scartate un’occasione solo perché richiede un cambiamento di abitudini: prima informatevi e valutate quanto può arricchirvi. I contatti con persone lontane o con esperienze differenti dalle vostre saranno stimolanti. In amore, chi vive una relazione ha bisogno di condividere nuovi obiettivi, mentre i single possono lasciarsi incuriosire da qualcuno fuori dai propri schemi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una giornata che premia la capacità di guardare avanti senza perdere di vista la realtà. Un risultato potrebbe richiedere ancora pazienza, ma alcuni segnali vi aiuteranno a capire che il lavoro svolto non è stato inutile. Se avete troppe incombenze, provate a distribuire meglio il tempo e a chiedere un aiuto concreto quando serve. Non dovete dimostrare continuamente di poter fare tutto da soli. In amore, concedetevi una pausa dalle preoccupazioni pratiche: una parola gentile o un momento condiviso possono restituire calore al rapporto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 15 ottobre 2026), una circostanza inattesa potrebbe spingervi a riconsiderare un programma o a cambiare idea su una persona. Non vivete questa eventualità come una perdita di controllo: talvolta modificare i piani permette di scoprire possibilità migliori. Nel lavoro, la vostra originalità sarà apprezzata soprattutto se riuscirete a trasformare le intuizioni in proposte realizzabili. La sfera affettiva richiede invece un po’ più di presenza. Chi vi è vicino potrebbe desiderare un segnale concreto, non soltanto la promessa che prima o poi troverete il tempo.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità sarà una risorsa importante, soprattutto nei rapporti con le persone che attraversano un momento delicato. Attenzione, però, a non farvi carico di ogni problema: aiutare qualcuno non significa rinunciare ai vostri bisogni. Sul lavoro, una questione creativa o un compito che richiede immaginazione può darvi soddisfazione, mentre per le decisioni più pratiche sarà utile controllare con cura le informazioni. In amore, lasciate che i sentimenti si esprimano senza pretendere garanzie immediate. La dolcezza può aprire una porta che sembrava chiusa.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità sarà una risorsa importante, soprattutto nei rapporti con le persone che attraversano un momento delicato.