Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 15 aprile 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 15 aprile 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di oggi – giovedì 15 aprile 2021 – sarà positiva, finalmente potrete ritrovare serenità e benessere fisico e mentale, in quanto Venere non è più opposta. Potete quindi avanzare importanti richieste sul lavoro e vedrete che saranno soddisfatte. Non abbiate però fretta. In arrivo giorni preziosi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 15 aprile 2021), la Luna non è più in opposizione, ma non tutto è risolto, soprattutto a livello sentimentale. Non mancano infatti i sospetti all’interno di alcune coppie: parlatevi e chiaritevi. In generale occorre prudenza. Sul lavoro evitate inutili arrabbiature con colleghi e superiori.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, rispetto al passato avete superato molte complicazioni e opposizioni, per cui ora potreste aver cambiato opinione su alcune persone. Sul lavoro potete guardare al futuro con ottimismo e fiducia. Date tempo al tempo, perché presto vedrete i risultati dei vostri sacrifici. L’impegno d’altronde paga sempre.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di oggi (15 aprile) è positiva e vedrà l’amore tornare finalmente protagonista della vostra vita. Potete quindi riappacificarvi con qualcuno con cui avete litigato, sia in amore che nei rapporti familiari. Sul lavoro evitate conflitti inutili, ma se ci sono delle richieste d’aiuto non tiratevi indietro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 15 aprile), sono molti i pianeti positivi e attivi nel vostro segno. Questa è un’ottima notizia soprattutto per chi è single da tempo: potreste finalmente tornare a guardarvi intorno in cerca dell’anima gemella. Sul lavoro se ci sono discussioni e tensione non rimandate inutilmente, affrontatele di petto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, la Luna in opposizione crea conflitti e vi rende nervosi. Insomma, i fastidi potrebbero non mancare. Sul lavoro cercate di non stancarvi troppo, il periodo infatti non è dei migliori, per cui abbiate pazienza. Presto però arriveranno le soddisfazioni che meritate: i sacrifici e gli impegni pagano sempre.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: tanti pianeti dalla vostra parte, approfittatene.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 12-18 APRILE 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, giovedì 15 aprile 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 15 aprile 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 15 aprile 2021