Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 13 luglio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 13 luglio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, attenzione a qualche battibecco d’amore che potrebbe rovinarvi l’umore. Meglio mantenere la calma e non prendersela se qualcosa non va come vorreste. Qualcuno cercherà di provocarvi. Sul lavoro, continuate con il solito impegno che vi porterà lontano. Potrete togliervi belle soddisfazioni o magari ottenere quella promozione tanto ambita.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 13 luglio 2023), siete pieni di impegni e l’amore lo state mettendo un po’ da parte. Sul lavoro le cose da fare sono tante ma cercate di mantenere la calma. Vedrete che tutto si aggiusta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete ritrovato la voglia di amare e divertirvi. Sul lavoro è arrivato il momento della rivincita. Dopo tanti sacrifici potete togliervi belle soddisfazioni in ogni campo. Dimostrate di che pasta siete fatti e non avrete rivali. Attenti comunque a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore tenete lontani i pensieri negativi perché potrebbero rovinarvi la giornata. Sul lavoro l’impegno è tanto ma siete annoiati dalla situazione in cui vi trovate. Vedrete però che presto tutto si aggiusta e ci saranno belle notizie in vista per voi. Magari un aumento di stipendio o un nuovo incarico per dimostrare il vostro valore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 13 luglio 2023), l’amore procede bene e la luna protegge la sfera dei sentimenti. Sul lavoro avete tante idee vincenti e anche la voglia di metterle in pratica.

PESCI

Cari Pesci, attenzione in amore perché potrebbero esserci piccole crisi da superare. Sul lavoro siete stanchi ma state facendo un salto di qualità quindi bene. I nuovi incontri porteranno lontano. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: con queste stelle potete togliervi belle soddisfazioni in amore. Se c’è una persona che vi piace fatevi avanti senza timore.