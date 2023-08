Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 10 agosto 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 10 agosto 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, preparatevi per questo weekend che sarà pieno di emozioni. Sul lavoro al bando i pensieri e le paranoie, mettetevi in mood vacanze perché manca sempre meno alle ferie.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 10 agosto 2023), l’amore potrebbe andare meglio ma per adesso dovete accontentarvi. Sul lavoro sono ancora tante le cose da fare ma meglio non farsi prendere dal panico.

GEMELLI

Cari Gemelli, potreste vivere un momento di stress ma bisogna trovare la forza e la pazienza per venirne fuori. Sul lavoro arrivano soddisfazioni quindi basta lamentele. Non tutto va come vorreste, ma presto tante cose si aggiustano. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni.

CANCRO

Cari Cancro, arrivano belle sorprese in amore, quindi lasciatevi travolgere dalle emozioni. Sul lavoro state raggiungendo i vostri obiettivi, siete sulla giusta strada, continuate così.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 10 agosto 2023), tutto procede bene sul lavoro anche se ultimamente avete avuto un po’ di grattacapi. L’amore, invece, lo state un po’ trascurando quindi tornate a passare del tempo con la vostra dolce metà.

VERGINE

Cari Vergine, è una giornata da dedicare a voi stessi e alle cose che vi piacciono. Prendetevi un momento di relax per voi e organizzate qualcosa di bello da fare con il partner. Avete bisogno di riposo e relax, d’altronde siamo in pieno agosto per cui riposate e ricaricate le pile.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: trascorrete il più tempo possibile con le persone che vi piacciono.