Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 1 febbraio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 1 febbraio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la fase tumultuosa che ha accompagnato la vostra vita soprattutto nell’ultima parte di gennaio, proseguirà ancora per qualche giorno: almeno fino al 5 febbraio. Poi non temete: le cose andranno pian piano migliorando. La seconda parte del mese di febbraio sarà molto più proficua. Tutto ciò che adesso sembra essere una meta lontana, diventerà molto più facile da raggiungere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 1 febbraio 2024), in questo momento non vale la pena fare buon viso a cattivo gioco soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Adesso è il momento di mettere in chiaro tutto ciò che non va e di essere risoluti e determinati nel far valere le vostre ragioni. Fatevi coraggio e agite.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore di questo inizio di febbraio dovrete fare attenzione soprattutto ai rapporti con i segni dei Pesci e del Toro con i quali potrebbero nascere facilmente dei malintesi o dei brutti sospetti che potrebbero avvelenare il clima attorno a voi. Dalla seconda parte del mese tornerete ad avere Venere in aspetto positivo. Coraggio!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il fatto di essere molto testardi può rivelarsi un’arma a doppio taglio in questo momento… Da una parte questo vi rende sempre insoddisfatti anche perchè cercate sempre di migliorarvi e nulla vi sta mai bene; dall’altra parte vi porta ad andare sempre in profondità in ogni situazione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 1 febbraio 2024), giorno dopo giorno sta tornando quella vitalità che nell’ultima parte di gennaio avevate un po’ smarrito… Attenzione però: dovrete fare i conti ancora con la dissonanza di Giove che vi causerà un po’ di insoddisfazione soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Ben presto avrete Venere dalla vostra parte: in arrivo una maggiore voglia di vita e di socialità.

PESCI

Cari Pesci, rispetto al mese di gennaio, febbraio sarà molto più costruttivo e vedrà rinascere in voi un certo ottimismo che credevate smarrito. Soprattutto nelle relazioni con persone del Cancro e dello Scorpione potrebbe nascere qualcosa di buono. A breve cambierete le vostre prospettive e il vostro modo di vedere le cose e sarete decisamente molto più positivi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: sta tornando quella vitalità che nell’ultima parte di gennaio avevate un po’ smarrito.