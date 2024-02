Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 1 febbraio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 1 febbraio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la fase statica e noiosa che ormai vi accompagna da qualche settimana e che vi rende un po’ nervosi e irascibili proseguirà ancora per qualche giorno… Bisognerà attendere almeno la metà di febbraio per ripartire con un nuovo slancio. Quello che state vivendo è un periodo transitorio in cui servirà prudenza e moderazione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 1 febbraio 2024), con Marte, Mercurio e Venere in aspetto favorevole, proseguirà questa fase di ripresa che coinvolge sia la vita sentimentale sia quella lavorativa. Qualcuno sta sperimentando un nuovo inizio che servirà anche a ritrovare la voglia di emozionarsi e di rimettersi in gioco alla grande.

GEMELLI

Cari Gemelli, dopo un periodo decisamente grigio della vostra vita, state ritrovando nuove motivazioni per andare avanti e per credere in ciò che fate. Per quanto riguarda l’amore, soprattutto nella seconda parte di febbraio, arriveranno dei momenti decisivi che riguarderanno soprattutto le coppie in bilico.

CANCRO

Cari Cancro, è giusto farsi scivolare le cose addosso evitando di reagire alle provocazioni che arrivano da tutte le parti. Almeno fino a giorno 13 del mese di febbraio continuerete ad avere queste opposizioni astrali che potrebbero arrecarvi noia e fastidio. Non dovrete perdere l’ottimismo anche quando tutto sembra perduto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 1 febbraio 2024), vi attende una giornata invernale molto meno tesa rispetto a quelle appena trascorse, anche grazie a stelle più favorevoli. Il vostro è un segno competitivo che ama primeggiare. Grazie all’appoggio degli astri, ci sarà modo di togliersi qualche bella soddisfazione e di ottenere un riconoscimento importante. Da giugno avrete le idee molto chiare sul vostro futuro.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle vi permettono adesso di ritrovare un certo equilibrio interiore. Solo così potrete tirare fuori il meglio che c’è in voi stessi e dimostrare agli altri il vostro vero volto e il vostro grande talento. Soprattutto nelle relazioni con le persone dei segni del Capricorno e dello Scorpione potrete vivere dei momenti molto piacevoli. In questi primi 10 giorni di febbraio potrebbero accadere cose che vi consentiranno di svoltare… Guardatevi intorno!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: state ritrovando nuove motivazioni per andare avanti e per credere in ciò che fate.