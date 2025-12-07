Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 7 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 7 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo un fine settimana di inizio dicembre molto equilibrato. Nel corso delle prossime ore di questa domenica 7 dicembre 2025 sarà possibile trovare un giusto compromesso tra esigenze personali e lavoro. In amore, è un buon momento per rinsaldare i legami.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 7 dicembre 2025), il fine settimana è intenso e appassionato. Cercate di sfruttare l’energia emotiva per migliorare i rapporti con le persone care. Capitolo lavoro: nel corso delle prossime ore potrebbero arrivare conferme importanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state vivendo un fine settimana di dicembre dinamico e pieno di stimoli. Nel corso delle prossime ore di questo 7 dicembre sarà importante non disperdere le energie e focalizzarsi su ciò che conta davvero. E’ tempo di chiarezza e di scelte decisive.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore di questa domenica 7 dicembre 2025 dovrete affrontare qualche difficoltà, ma con pazienza e determinazione supererete tutto. Non lasciatevi scoraggiare dagli ostacoli e guardate avanti con fiducia. In ambito sentimentale, potrebbero nascere nuove speranze.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 7 dicembre 2025), fine settimana ricco di idee e progetti. Questo è il momento giusto per esprimere la propria creatività e cercare nuove soluzioni ai problemi. Sono possibili novità interessanti nella sfera sentimentale.

PESCI

Cari Pesci, il fine settimana in corso sarà un momento di grande sensibilità. Prendetevi cura di voi stessi e a non trascurate le vostre emozioni. Nel corso delle prossime ore di questo dicembre sarà importante circondarsi di persone positive e affidabili.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: fine settimana ricco di idee e progetti. Questo è il momento giusto per esprimere la propria creatività.