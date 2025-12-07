Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 7 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 7 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, non lasciatevi sopraffare dall’impulsività. La voglia di fare e di mettersi in gioco sarà alta, ma serve equilibrio per evitare conflitti. Chi è single potrebbe fare incontri interessanti, mentre chi è in coppia vivrà momenti di intesa profonda.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 7 dicembre 2025), potrete contare su un fine settimana stabile e tranquillo. Questo è il momento giusto per consolidare progetti lavorativi e dedicarsi a ciò che dà serenità.

GEMELLI

Cari Gemelli, in queste ore (7 dicembre) avvertite una grande voglia di novità e di socialità. Quello che state vivendo è un fine settimana favorevole agli incontri, alle chiacchiere e alle nuove amicizie. Per quanto riguarda il lavoro, serve attenzione per evitare malintesi.

CANCRO

Cari Cancro, il fine settimana in corso porterà un mix di emozioni. Nel corso delle prossime ore ascoltate il vostro istinto, non dovete avere paura di mostrare i vostri sentimenti. Questo è un momento di crescita personale e di maggiore consapevolezza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 7 dicembre 2025), potrete sfruttare l’energia positiva di questo fine settimana per emergere in ambito lavorativo. E’ arrivato il momento di prendere iniziative importanti. Serve un po’ di pazienza per superare qualche tensione di troppo.

VERGINE

Cari Vergine, quello che state vivendo è un periodo di riflessione e di organizzazione. È consigliabile pianificare con attenzione le prossime mosse, soprattutto sul lavoro. Potrebbero emergere dubbi da chiarire nell’ambito della vita privata.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: potrete sfruttare l’energia positiva di questo fine settimana per emergere in ambito lavorativo.