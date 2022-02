Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 27 febbraio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 27 febbraio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è importante ricominciare a sperare nell’amore, soprattutto in vista di ciò che accadrà durante la giornata di oggi, domenica 27 febbraio 2022, ossia il ritorno di Venere favorevole che vi darà una grande mano.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 27 febbraio 2022), nelle prossime ore i single devono cercare di evitare momenti di tensione soprattutto nelle giornate dopo il fine settimana.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi – domenica 27 febbraio 2022 – Venere inizierà un transito molto bello e qualcuno potrebbe innamorarsi dall’oggi al domani. Una fantastica notizia per voi. Un momento da godersi fino in fondo. Seguite il cuore fino alla fine. Coraggio!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quello attuale è un periodo di stelle favorevoli, non cercare l’amore sarebbe un peccato. Un vero peccato. Non togliete tempo agli affetti, potreste pentirvene molto presto. Per le altre questioni c’è sempre tempo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 27 febbraio 2022), per alcuni sta per iniziare un periodo di incontri trasgressivi, particolari, accattivanti. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è stabile per la maggior parte di voi. Attenzione però: tenete sempre le antenne dritte. State all’erta.

PESCI

Cari Pesci, state vivendo un periodo interessante. In particolare per chi vuole sposarsi o addirittura avere un figlio. Pensate seriamente di fare progetti importanti, ma fatelo con testa e cuore. Non potete permettervi colpi di testa.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: non cercare l’amore in queste ore sarebbe un peccato. Cogliete l’occasione.